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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الطلائع في كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلى التدريبات اليوم السبت، تحت قيادة المدير الفني تامر مصطفى، استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر. 

وتُقام المباراة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، على أن تقام مواجهة الإياب في الخامسة مساء الثلاثاء 20 مايو باستاد جهاز الرياضة.

راحة مستحقة بعد التأهل

وكان تامر مصطفى قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز المهم على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في ختام دور المجموعات للبطولة، والذي شهد تألقًا ملحوظًا من الدراويش. 

هذا الفوز منح الفريق بطاقة العبور إلى دور الثمانية، بعد التفوق بفارق الأهداف على بيراميدز، الذي خسر أمام حرس الحدود بثنائية نظيفة.

بصمة واضحة للمدير الفني الجديد

منذ تولي تامر مصطفى مهمة القيادة الفنية للإسماعيلي، تحسنت نتائج الفريق بشكل كبير، حيث قاد الدراويش في أربع مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما، دون أن يتعرض لأي خسارة. وشملت هذه المباريات فوزًا على طلائع الجيش في الدوري، وتعادلًا مع بيراميدز في الكأس، وتعادلًا مع الاتحاد السكندري في الدوري، ثم فوزًا عليه في الكأس.

الإسماعيلي يستعيد توازنه بعد فترة صعبة

الفريق كان يعاني من سلسلة نتائج سلبية قبل التعاقد مع تامر مصطفى، حيث لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات، وتلقى ست هزائم وتعادل مرتين تحت قيادة الثنائي السابق حمد إبراهيم وعماد سليمان. إلا أن التغيير الفني أعاد الأمل، ونجح الدراويش في استعادة توازنهم والابتعاد مؤقتًا عن مراكز الخطر.


 

الإسماعيلي أخبار الرياضة كأس عاصمة مصر طلائع الجيش اخبار الرياضة

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