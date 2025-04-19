كريم و السقا و فهمي و هنيدي وتامر حسني.. نجوم أفلام عيد الأضحى 2025

أسابيع قليلة تفصلنا عن موسم عيد الأضحى المبارك، والذي من المتوقع أن يكون موسمًا سينمائيًا مشتعلًا، بعدما قرر عدد من الفنانين أصحاب الجماهيرية طرح أفلامهم خلال هذا الموسم، الذي يبدأ مع نهاية شهر مايو المقبل. وفي السطور التالية، نرصد أبرز تلك الأفلام المقرر عرضها.



المشروع X:

يُعد “المشروع X” واحدًا من أضخم الأفلام المنتظر طرحها في هذا الموسم. الفيلم من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، وأحمد غزي.

تدور أحداث العمل حول ضابط شرطة يواجه عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، ويتعاون مع غواصة شابة في مغامرات تمتد عبر عدة دول أوروبية.

أحمد وأحمد:

ثاني الأعمال المنتظر عرضها هو فيلم الأكشن الكوميدي “أحمد وأحمد”، من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، ورشدي الشامي.

تدور أحداث الفيلم حول مغامرات مشوقة تجمع بين شخصيتي أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا والمواقف الطريفة.

ريستارت:

يشارك في هذا الموسم أيضًا فيلم “ريستارت”، من بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، وميمي جمال.

ويشهد هذا الفيلم التعاون الثاني سينمائيًا بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد ان حققا نجاح سويًا في فيلم “ بحبك”، والذي تؤلي تأليفه وإخراجه تامر حسني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، منهم: إلهام شاهين، شيماء سيف، وأحمد حسام “ميدو”. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

الجواهرجي:

وأخيرًا، يعود الفنان محمد هنيدي هذا الموسم من خلال فيلم “الجواهرجي”، ويشاركه البطولة كل من: منى زكي، لبلبة، وتارا عماد، بالإضافة الي الفنان الراحل أحمد حلاوة .

يعرض الفيلم بعد تأجيل دام نحو 3 سنوات، وتدور أحداثه حول زوجين يواجهان مشكلة معقدة، ويسعيان سويًا للتغلب عليها في إطار من الكوميديا.



