فيلم اللعب مع العيال يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن فيلم اللعب مع العيال ، من بطولة الفنان محمد عادل إمام، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر موقع نتفليكس .

وأحتل فيلم “ اللعب مع العيال ” ، والذي طرح يوم الخميس الماضي، المركز الاول من أصل 10 مراكز للافلام الأعلي مشاهدة في مصر عبر المنصة.

فيلم اللعب مع العيال

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات هى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بالمحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة"، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.