أطيب خلق الله.. صلاح عبد الله ينعي سليمان عيد بكلمات مؤثرة

نعي الفنان الكبير صلاح عبد الله عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسيوك ، صديقه الفنان سليمان عيد .

وقال صلاح عبد الله : أطمن ياسولوم ماتقلقلش عليَّا أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعيلك من قلب قلبي ياعشرة العمر ياغالي نومة هنية في الجنة ونعيمها ياسليمان بإذن الرحمن الرحيم الفاتحة والدعاء لأطيب خلق الله.

تصدر الفنان صلاح عبدالله مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، بعد ظهوره المؤثر في جنازة صديقه الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل.

وظهر صلاح عبدالله، في جنازة سليمان عيد، وهو يبكي بحرقة على صديقه، الذي خطفه الموت صباح اليوم، في موقف مؤثر.

وبعدها ودع صلاح عبدالله، سليمان عيد، بمنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».





