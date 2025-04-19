تتويج يحيي الفخراني بجائزة شخصية العام الثقافية بالرباط

كرمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط ، الفنان المصري الكبير يحيي الفخراني في احتفالية كبري .

وحصل الفنان القدير يحيي الفخراني علي جائزة شخصية العام الثقافية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، في احتفالية كبري ، أقيمت خلال الساعات الماضية .

أعمال يحيى الفخراني



وشارك الفنان يحيى الفخراني، في الموسم الدرامي الرمضاني قبل الماضي بمسلسل عتبات البهجة، الذي تم عرضه عبر قناة dmc الفضائية، ومنصة watch it.

أبطال مسلسل عتبات البهجة



جدير بالذكر أن المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

ومن ناحية أخري يستعد الفنان يحيي الفخراني للعودة للمسرح من جديد من خلال المسرح القومي المصري ، حيث يجري حاليًا عدد من البروفات علي مسرحيته الجديدة .