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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمال سليمان: نشأت في أسرة فقيرة .. والسوريون حبوني بدور الشاب الرومانسي

جمال سليمان
جمال سليمان
سعيد فراج   -  
تصوير إبراهيم قنديل   -  
تصوير محمد زيكا

حل الفنان جمال سليمان، ضيفا بندوة موقع “صدى البلد” الإخباري؛ لتكريمه عن مسلسل “أهل الخطايا”، وأبطاله محمد ثروت، وفرح الزاهد، والمؤلفين محمد عبد القوي وأحمد أنور، والمخرج رؤوف عبد العزيز. 

وخلال الندوة، قال جمال سليمان: «أول لما بدأت حياتي المهنية كنت بعمل دور الشاب الطيب اللي بيسمع كلام أهله والمتعلم والرومانسي اللي البنات بتحبه والجمهور في سوريا حبوني في هذه الأدوار .. لكن أنا كنت عامل زي الصياد اللي مستني الفرصة عشان اعمل شخصية الشرير وعملت الدور اللي الحمد لله نجح نجاح كبير في مسلسل سوري شهير اسمه ذكريات الزمن القادم .. والمخرج اللي يقول للممثل عاوزك تعمل حاجة مختلفة بيكون زكي لأنه بيفكر لصالح العمل وعاوز يشوفه من زاوية تانية.. فاحنا قعدنا فترة نشوف الفنانة فاتن حمامة بدور الفتاة الجميلة النقية والصادقة والمخلصة ولكن بعدها رأيناها بشكل مغاير». 

وحول نشأته، قال جمال سليمان، خلال الندوة إنه نشأ في أسرة فقيرة في سوريا، فلم يتسنى له زيارة كل المدن السورية. 

وأضاف جمال سليمان، إنه عند بروز موهبته الفنية بدأ ينضم للمسرح، وهنا جاءت فرصته للسفر إلى باقي المدن السورية من خلال جولات فرقته المسرحية. 

تكريم نجوم مسلسل أهل الخطايا 

وحل صناع مسلسل أهل الخطايا، ضيوفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمهم عن نجاح المسلسل الذي تم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري. 

حضر الندوة، كل من: الفنان جمال سليمان، الفنان محمد ثروت، الفنانة فرح الزاهد، المخرج رؤوف عبد العزيز، المؤلف محمد عبد القوي، المؤلف أحمد أنور. 

أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلى أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب  جمال سليمان كل من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى،  سارة درزاوي، الدكتور أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

جمال سليمان الفنان جمال سليمان أهل الخطايا مسلسل أهل الخطايا سوريا أعمال جمال سليمان

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