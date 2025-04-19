الإثنين.. ويزو ضيفة احتفالية أعياد الربيع في برنامج واحد من الناس

في احتفالية خاصة بمناسبة أعياد الربيع وتذاع في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة ويزو في سهرة فنية وكوميدية خاصة تتحدث عن مسيرتها الفنية وبدايتها ومن أطلق عليها اسم ويزو وعلاقتها بالكيمياء وعلاقتها والديها.

كما تتحدث عن أمنيتها، ومشاريعها في السينما، كما تتحدث عن زوجها وتكشف العديد من المواقف الكوميدية بينهما وابنتها مسك.

وكان آخر أعمال ويزو السينمائية هو فيلم “ اللعب مع العيال ” ، والذي تعاونت فيه مع المخرج الكبير شريف عرفه .

فيلم اللعب مع العيال

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات هى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بالمحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة"، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.