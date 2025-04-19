مصطفى فتحي: بيراميدز يطمح للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد مصطفى فتحي، نجم فريق بيراميدز، أن الفريق يطمح بقوة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية المباراة القادمة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، والتي تُقام مساء السبت في ذهاب نصف نهائي البطولة.

تركيز كامل واستعداد قوي

قال فتحي في تصريحاته الصحفية: “نحن في كامل تركيزنا خلال تلك المرحلة المهمة، وندرك تمامًا ما يتوجب علينا فعله خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهدافنا”. وأوضح أن الفريق يعمل بروح عالية وإصرار من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تسهّل المهمة في لقاء العودة بمصر.

وعي بالتحديات وتحضير لكل الاحتمالات

أضاف اللاعب أن بيراميدز لا يرغب في التسرع أو التهاون، خاصة أن هناك تحديات أخرى تنتظر الفريق في لقاء العودة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع كل مباراة على حدة. وأعرب عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء مشرف وتحقيق نتيجة ترضي الجماهير.

تركيز على البطولات المحلية والدولية

وتحدث فتحي عن طموحات الفريق المحلية، مؤكدًا أن بيراميدز ينافس على عدة جبهات، منها نهائي كأس مصر ومنافسات الدوري المحلي. وأضاف: “لدينا التزام كبير بالمنافسة على لقب الدوري، ونعمل بكل اجتهاد على تحقيق هذا الهدف”.

ختام بتفاؤل وإصرار

واختتم مصطفى فتحي تصريحاته قائلًا: “سنواصل العمل بكل قوتنا، وغدًا بإذن الله سنكون على الموعد. التأهل للنهائي هو هدفنا القريب، وإن تحقق، فسيكون دافعًا أكبر لتحقيق المزيد من النجاحات”



