قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وموعد إعلان الكليات
10.4 مليار دولار.. الصين تتصدر دول البريكس المصدرة لمصر خلال 6 أشهر
مدبولي: توطين مستلزمات الصيد داخل كفر الشيخ نموذج لربط الصناعة بالمزايا الاقتصادية
بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
الحرب تعمق أزمة الدواء في إيران.. نقص مئات الأصناف والأسعار تقفز 6 أضعاف
مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن
الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
الرئيس السيسي: مصر تدعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي لبحث التطورات الإقليمية والتصعيد الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الغربية الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بمعاهد الفترتين بطنطا..صور

مشيخة الأزهر الشريف بالغربية
مشيخة الأزهر الشريف بالغربية
الغربية أحمد علي

 استقبلت معاهد الفترتين بمنطقة الغربية الأزهرية أبناءها الطلاب في أول أيام الدراسة للعام 2027/2026م، في مشهد امتزجت فيه فرحة العودة بالحماس لبداية جديدة، عنوانها العلم والانضباط والأمل.

توجيهات مشيخة الأزهر 

وتابع فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، انتظام الدراسة بعدد من المعاهد التابعة لإدارة طنطا التعليمية، يرافقه فضيلة الشيخ السيد فاضل، مدير إدارة طنطا التعليمية، حيث شملت الجولة معهدي فتيات الإمام محمد عبده وبنين الإمام محمد عبده، ومعهد محاسن عوارة الابتدائي.

وخلال الجولة، اطمأن فضيلته على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وسير اليوم الدراسي، وجاهزية الفصول والمرافق، كما شارك الطلاب طابور الصباح، ووجّه إليهم كلمة رحّب خلالها بعودتهم إلى معاهدهم، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والالتزام والانضباط، والحرص على تحصيل العلم والتحلي بالأخلاق والقيم التي يرسخها الأزهر الشريف.

رفع كفاءة الخدمات للطلاب 

كما أكد فضيلته أهمية دور المعلم في بناء شخصية الطالب، مشددًا على أن رسالة المعاهد الأزهرية تجمع بين بناء العقول وتهذيب السلوك، وإعداد جيل يعتز بهويته وقيمه، وقادر على خدمة وطنه والمساهمة في بناء مستقبله.

تفقد الفصول الدراسية 

واختتمت الجولة بتفقد الفصول ومتابعة انتظام الحصص الدراسية، والتأكد من توافر الأجواء التعليمية المناسبة، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، بما يضمن بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مشيخة الأزهر الشريف بالغربية تفقد المعاهد الفصول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

ترشيحاتنا

بيزيرا

بيزيرا يصل القاهرة اليوم السبت لمناقشه رحيله عن الزمالك

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

بحضور وزير الشباب والرياضة.. اللجنة البارالمبية تكشف تفاصيل دورة الألعاب العربية الأولى في مؤتمر صحفي

عمر مرموش

مرموش يطمئن جماهير توتنهام: الانتصارات قادمة

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد