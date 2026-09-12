رئيس منطقة الغربية الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بمعاهد الفترتين بطنطا..صور

استقبلت معاهد الفترتين بمنطقة الغربية الأزهرية أبناءها الطلاب في أول أيام الدراسة للعام 2027/2026م، في مشهد امتزجت فيه فرحة العودة بالحماس لبداية جديدة، عنوانها العلم والانضباط والأمل.

توجيهات مشيخة الأزهر

وتابع فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، انتظام الدراسة بعدد من المعاهد التابعة لإدارة طنطا التعليمية، يرافقه فضيلة الشيخ السيد فاضل، مدير إدارة طنطا التعليمية، حيث شملت الجولة معهدي فتيات الإمام محمد عبده وبنين الإمام محمد عبده، ومعهد محاسن عوارة الابتدائي.

وخلال الجولة، اطمأن فضيلته على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وسير اليوم الدراسي، وجاهزية الفصول والمرافق، كما شارك الطلاب طابور الصباح، ووجّه إليهم كلمة رحّب خلالها بعودتهم إلى معاهدهم، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والالتزام والانضباط، والحرص على تحصيل العلم والتحلي بالأخلاق والقيم التي يرسخها الأزهر الشريف.

رفع كفاءة الخدمات للطلاب

كما أكد فضيلته أهمية دور المعلم في بناء شخصية الطالب، مشددًا على أن رسالة المعاهد الأزهرية تجمع بين بناء العقول وتهذيب السلوك، وإعداد جيل يعتز بهويته وقيمه، وقادر على خدمة وطنه والمساهمة في بناء مستقبله.

تفقد الفصول الدراسية

واختتمت الجولة بتفقد الفصول ومتابعة انتظام الحصص الدراسية، والتأكد من توافر الأجواء التعليمية المناسبة، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، بما يضمن بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.