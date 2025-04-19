عزاء الفنان الراحل سليمان عيد بمسجد الشرطة الشيخ زايد .. اليوم

قررت أسرة الفنان الراحل سليمان عيد إقامة العزاء اليوم بمسجد الشرطة الشيخ زايد وذلك بعد أن وافته المنية وأقيمت مراسم الجنازة أمس.

وكتب ابن سليمان عيد، عبر فيسبوك: «عزاء والدي المغفور له بإذن الله.. غدا السبت بعد صلاة المغرب .. بمسجد الشرطة طريق المحور (الشيخ زايد) .. شكر الله سعيكم جميعا .. الرجاء الدعاء».

وفاة سليمان عيد

غيب الموت صباح أمس الجمعة الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

جنازة سليمان عيد

وسط أجواء حزينة غلبت عليها الدموع، انهارت أرملة الفنان الراحل خلال مراسم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة، بالمسجد الكبير في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، في مشهد مؤثر أثار تعاطف الحضور.

كما شهدت الجنازة انهيار الفنان حمدي الميرغني، نجل شقيقة الراحل، أثناء مراسم الدفن، حيث حرص عدد من الفنانين على مواساته وتهدئته بعد وداع خاله الذي كان يتمتع بعلاقة أسرية وفنية قوية معه.

أعمال سليمان عيد

تألق الفنان سليمان عيد في فيلم فار بسبع أرواح وهو فيلم عيد الفطر المبارك 2025.

قال سليمان عيد في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري “ بجسد شخصية شخص متوفي وتدور بينه وبين كل أبطال العمل مواقف كوميدية”.

وأضاف سليمان عيد:" سعيد بردود الأفعال علي الفيلم وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها تعاون و سعادة و ايجابية".

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا فرح الزاهد، وناجي سعد، لينا صوفيا، وإبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، شريف حسني، وطاهر أبو ليلة، ودنيا جمعة، سليمان عيد، ويزو، وغيرهم كثير من النجوم.

فيلم فار بـ 7 أرواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية.