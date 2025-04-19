رأس البر تستعد لأعياد الربيع بحملات مكافحة الحشرات

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهود المبذولة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمدينة رأس البر و إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة و الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، للتأكد من جاهزية الشواطئ المجانية بعدد ٣٨ موقعا موزعين بطول الشاطئ وذلك فى إطار استعدادات المدينة لأعياد الربيع .

جاء ذلك وسط تواجد مكثف لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى، بجميع الشواطئ والشواطئ المجانية وذلك لتقديم خدمات الاسعافات الأولية والتوعية للزائرين.

وعلى التوازى ، قامت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بالدفع بسيارات الرش لمكافحة الحشرات بالشاطئ ومختلف المناطق بالمدينة.