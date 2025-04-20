قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: استشهاد أكثر من 90 شخصًا في غارات إسرائيلية خلال 48 ساعة
جنازته كانت مليانة ألم وحزن.. لميس الحديدي تنعى الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة
قبل مواجهة العودة.. نجم الزمالك السابق يرصد نقاط قوة وضعف الأهلي أمام صن داونز
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قدّاس عيد القيامة المجيد |صور
الحكم على طارق الشناوي بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر.. في هذا الموعد
نجم الزمالك السابق يشيد ببيراميدز.. ويكشف سبب تفوّق الأهلي على صن داونز في العودة
تفاؤل حذر في روما.. وإشادة أمريكية بنتائج جولة المفاوضات النووية الثانية مع إيران |تفاصيل
شرط من الخطيب لاستمرار كولر في الأهلي.. نجم الأهلي السابق يكشف
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس
أبومسلم: الأهلي وبيراميدز الأقرب لنهائي إفريقيا.. وجراديشار «مش شخصية الأهلي»
رئيس الأساقفة مُصليًا: نُصلّي أن يمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان |صور
الأهلي يقترب من حسم ملف تجديد عقد ربيعة.. ويبحث عن ظهير أيسر محلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب

حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلًا
حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلًا
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: استيقظتُ من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأَرَدتُ أن أصوم يومًا من أيام الست من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أَنْويَ ذلك ليلة الصوم؟.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه ينبغي على من يريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- أن يبيت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فصومه صحيح حينئذ، تقليدًا لمن أجاز، بشرط أن لا يكون قد أتى بمفسد للصوم من أكلٍ أو غيره.


وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ النيَّة مطلوبة في الصوم مطلقًا -فَرْضًا كان أو نفلًا-، فلا يصح الصوم إلَّا بنيَّة، والأصل في ذلك: ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

تبيت النية فى صيام الست من شوال

وأوضحت مذاهب الفقهاء في حكم تبييت النية  في صيام الست من شوال.
 

وقالت: يرى جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أنَّ صوم النافلة يصح فيه انعقاد النيَّة بعد طلوع الفجر، وقيده الحنفية والشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أيِّ وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعًا أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكل أو غيره.

قال الإمام أبو البركات النَّسَفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 219، ط. دار البشائر الإسلامية): [وصَحَّ صوم رمضان وهو فرض، والنذر المعين وهو واجب، والنفل، بنيَّةٍ من الليل إلى ما قبل نصف النهار] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [وأَمَّا صوم التطوع فإنَّه يجوز بنيَّة قبل الزوال] اهـ.

وقال العلامة ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 113، ط. مكتبة القاهرة): [قال: (ومَن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طَعِم؛ أجزأه) وجملة ذلك أَنَّ صوم التطوع يجوز بنيَّة من النهار] اهـ.

وقال أيضًا في "الكافي" (1/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أيِّ وقتٍ نَوَى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه نوى في النهار، أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه يجزئ بنية بعد الزوال؛ لأنَّ النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب] اهـ.

واستدل الجمهور على ذلك بما ثَبت عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعَث رجلًا يُنادِي في الناس يوم عاشوراء: «إنَّ مَن أَكَل فَلْيُتِمَّ أو فليَصُم، ومَن لم يَأكُل فلا يَأكُل» أخرجه البخاري في "صحيحه"، ومعناه: أنَّ "من كان نوى الصوم في هذا اليوم فليتم صومه، ومَن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة للوقت"، كما قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 14، ط. دار إحياء التراث العربي).

قال الحافظ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (10/ 303، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح هذا الحديث: [مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار؛ لأن قوله (فليتم) وقوله: (فلا يأكل) يدلان على جواز النية بالصوم في النهار، ولم يشترط التبييت] اهـ.

وكذلك استدلوا بحديث أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلتُ: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وقد اشترط القائلون بصحة عقد نية صوم النافلة بعد الفجر: أَلَّا يكون النَّاوي قد أَتَى بشيءٍ مِن الـمفطرات عامدًا -أي: ناويًا بذلك عدم الصوم- مِن بعد طلوع الفجر إلى وقت عَقْد النية؛ وإلَّا لم يحصل مقصود الصوم. ينظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 642، ط. دار الكتب العلمية)، و"تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (3/ 389، ط. المكتبة التجارية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 114).

مذهب المالكية والمزني من الشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب المالكيةُ والمُزَني من الشافعية إلى اشتراط تبييت النية مِن الليل في صوم التطوع، وذلك كصوم الفرض، وذلك بانعقادها قبل الصوم في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

قال العلامة ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 335، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [فالفرض والتطوع لا يصح صومه إلَّا بنيَّة مُقدَّمة قبل طلوع الفجر] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 520، ط. دار الفكر): [(وصحته) أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنيَّة) أي: نيَّة الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله، (مبيَّتة) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332) في كلامِه عن النية في صوم التطوع: [وقال الـمُزَني: لا يجوز إلَّا بنيَّة من الليل كالفَرْض] اهـ.


وأكدت انه بناء على ذلك: ينبغي على مريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فيصح ذلك منه، تقليدًا لمن أجاز.

 وبينت لصاحب السؤال ان صيامه في هذه الحالة صحيحٌ بهذه النية التي عَقدها بعد صلاة الفجر، شريطةَ أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكلٍ أو غيره.

تبيت النية فى صيام الست من شوال صيام الأيام الستة مِن شوال الصوم مذاهب الفقهاء في حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

بعد قرار الحكومة.. الموعد الجديد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قرار حكومي.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تعديله

زراعة النخيل

سقوط عصابة الصدقات وشيوخ الكومبارس.. محمد أبو بكر بح صوتنا ولا مجيب

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل مرة أخري | تفاصيل

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل فى مصر

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

الاستاذ محمد ابو فرو

كان مع أخته.. أسرة المتهم بقتل معلم في المنوفية تنفي واقعة الوضع المخل

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي عن زواجها من بشار الأسد: قسما بالله شي يضحك

ترشيحاتنا

انترنت

كارثة انترنت| عواصف شمسية تقترب من كوكب الأرض.. ماذا يحدث؟

أفشة

صورة أثارت الجدل.. ما سبب تواجد أفشة أمام نادي الزمالك؟

فوائد ومخاطر خل التفاح.. والطرق الصحيحة لاستخدامه

فوائد ومخاطر خل التفاح.. والطرق الصحيحة لاستخدامه

بالصور

فستان جلد.. درة تستعرض جمالها بظهورها الأخير

درة
درة
درة

بالحجاب .. جورجينا بإطلالة لافته تثير الجدل

جورجينا
جورجينا
جورجينا

خبير تغذية يقدم نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ.. وتحذير لبعض الفئات من تناوله

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

شاهد .. أحمد السقا يدخل في نوبة بكاء خلال عزاء سليمان عيد

احمد السقا
احمد السقا
احمد السقا

فيديو

مروة الخطيب

بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تعلن اعتزالها الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد