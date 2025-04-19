متحف شرم الشيخ يضيف 7 لوحات إرشادية بطريقة برايل لخدمة ذوي الإعاقة ..صور

نفذ متحف شرم الشيخ ، 7 لوحات إرشادية مكتوبة بطريقة برايل ،بالإضافة إلى 4 بانل شارح مكتوب بطريقة برايل لخدمة زوار المتحف من ذوي الإعاقة البصرية.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن تلك المجهودات استكمالاً لتنفيذ خطة الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة لرفع كفاءة المتاحف المصرية لاستقبال أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الإعاقات المختلفة.

متحف شرم الشيخ



يذكر أن المتحف مزود برامبات "منحدرات" صاعدة، وهابطة داخل، وخارج المتحف لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، ومزود أيضا بدورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالإضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

