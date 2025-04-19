صحة الشرقية تنظم قافلة طبية بقرية النجيحي بصان الحجر

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياه كريمة " مشيداً بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القوافل الطبية العلاجية الشاملة للمناطق النائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقديم الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية و صرف العلاج اللازم لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار عمل القوافل الطبية للمناطق النائية، لافتا إلي انه تم اطلاق قافلة طبية مجانية لقرية النجيحي بمدينة صان الحجر إستمرت يومان ، واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، و تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال ، وذلك تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على1956 مريض من أهالي القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية.