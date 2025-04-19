مصر تستحوذ على لجان الاتحاد العربي للكرة الطائرة

استحوذت مصر على النصيب الأكبر من عضويات لجان الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وذلك بعد انتهاء مجلس إدارة الاتحاد العربي، برئاسة البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة، من تشكيل لجانه خلال الاجتماع الأول الذي عقد بأحد فنادق القاهرة.

وشهدت تشكيلات اللجان حضورا لافتا لممثلي مصر، حيث تم اختيار اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لعضوية لجنة المدربين، فيما حصلت الكابتن منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري، على عضوية اللجنة الفنية.

كما انضم الدكتور وائل قنديل، عضو الاتحاد المصري، إلى لجنة الحكام، وتم اختيار الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، لعضوية لجنة الكرة الشاطئية، بينما جاءت المهندسة مرفت حسني، عضو الاتحاد المصري، ضمن تشكيل اللجنة النسائية بالاتحاد العربي.

وعلى صعيد المناصب التنفيذية، فاز المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مقعده في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بالتزكية، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد العربي في الكوادر المصرية وقدرتها على الإسهام في تطوير اللعبة على مستوى المنطقة.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي قد شهدت أيضا انتخاب الشيخ علي بن محمد آل خليفة من البحرين رئيسًا للاتحاد العربي للكرة الطائرة، بينما تم اختيار السيدة بشرى حجيج من المغرب نائبة للرئيس عن العنصر النسائي.

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من: المهندس ياسر قمر (مصر)، جهاد قطيشات (الأردن)، علي حيدر (لبنان)، عبد المجيد الكيلاني (تونس)، خالد عبد الله (السودان)، أسامة قرقاش (الإمارات)، خالد الزغيبي (السعودية)، وإبراهيم المقبالي (سلطنة عمان).

وشهد الاجتماع حضورا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي، والسيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة.