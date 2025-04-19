قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل غير عادل.. شوبير يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز
برشلونة يفوز على سيلتا فيجو برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
مصر تستحوذ على لجان الاتحاد العربي للكرة الطائرة
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 .. رابط مباشر
محافظ أسوان يشكر الكيانات السياحية: حققنا معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال هذا العام
الثاني على مستوى الجمهورية.. 260 ألف جنيه جائزة لـ طب الطوارئ بالأزهر
صوت مصر .. أنغام تتصدر التريند بعد حفلها الأخير في جدة
خاص| تطورات إصابة فريال أشرف ببطولة البريميرليج للكاراتيه بعد نقلها للمستشفى
العربية اتدمرت.. مصرع وإصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية
الكرملين: بوتين يعلن عن هدنة في شرق أوكرانيا من 19 حتى 21 أبريل
الحكومة تمنح تدريبا مجانيا ووظائف في مصر والخارج بـ مصلحة الكفاية الإنتاجية
وزيرة فلسطينية: صفقة السلام لن تنجح دون الاعتراف بالحق الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تستحوذ على لجان الاتحاد العربي للكرة الطائرة

عمومية الاتحاد العربي للطائرة
عمومية الاتحاد العربي للطائرة
محمد سمير

استحوذت مصر على النصيب الأكبر من عضويات لجان الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وذلك بعد انتهاء مجلس إدارة الاتحاد العربي، برئاسة البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة، من تشكيل لجانه خلال الاجتماع الأول الذي عقد بأحد فنادق القاهرة.

وشهدت تشكيلات اللجان حضورا لافتا لممثلي مصر، حيث تم اختيار اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لعضوية لجنة المدربين، فيما حصلت الكابتن منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري، على عضوية اللجنة الفنية.

كما انضم الدكتور وائل قنديل، عضو الاتحاد المصري، إلى لجنة الحكام، وتم اختيار الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، لعضوية لجنة الكرة الشاطئية، بينما جاءت المهندسة مرفت حسني، عضو الاتحاد المصري، ضمن تشكيل اللجنة النسائية بالاتحاد العربي.

وعلى صعيد المناصب التنفيذية، فاز المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مقعده في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بالتزكية، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد العربي في الكوادر المصرية وقدرتها على الإسهام في تطوير اللعبة على مستوى المنطقة.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي قد شهدت أيضا انتخاب الشيخ علي بن محمد آل خليفة من البحرين رئيسًا للاتحاد العربي للكرة الطائرة، بينما تم اختيار السيدة بشرى حجيج من المغرب نائبة للرئيس عن العنصر النسائي.

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من: المهندس ياسر قمر (مصر)، جهاد قطيشات (الأردن)، علي حيدر (لبنان)، عبد المجيد الكيلاني (تونس)، خالد عبد الله (السودان)، أسامة قرقاش (الإمارات)، خالد الزغيبي (السعودية)، وإبراهيم المقبالي (سلطنة عمان).

وشهد الاجتماع حضورا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي، والسيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة.

الاتحاد العربي للكرة الطائرة الاتحاد العربي محمد آل خليفة تشكيلات اللجان خالد أبو زينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

صورة أرشيفية

وفاة وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

ظهور "النور المقدس" من قبر المسيح

ظهور النور المقدس من قبر المسيح بمدينة القدس المحتلة| صور

الاستاذ محمد ابو فرو

كان مع أخته.. أسرة المتهم بقتل معلم في المنوفية تنفي واقعة الوضع المخل

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إنتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في روما

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قتلى وجرحى بحالة حرجة.. حادث أمني خطير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

شهداء جدد في غزة

41 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

بالصور

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

احذر طقطقة المفاصل .. قد تشير إلى تمزق خطير في الغضاريف

ما العلاقة بين طقطقة المفاصل وتمزق الغضاريف؟
ما العلاقة بين طقطقة المفاصل وتمزق الغضاريف؟
ما العلاقة بين طقطقة المفاصل وتمزق الغضاريف؟

محافظ الشرقية يشارك في إحتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صوت مصر .. أنغام تتصدر التريند بعد حفلها الأخير في جدة

أنغام
أنغام
أنغام

فيديو

مؤمن عادل مؤسس بـ لبن

مؤمن عادل دكتور بيطري صنع امبراطورية رز بلبن .. حكاية مؤسس سلسلة مطاعم بـ لبن

سليمان عيد

اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد| ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد ابوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد