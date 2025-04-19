متخصصة: قدماء المصريين احتفلوا بـ 162 مناسبة ليس من بينها شم النسيم

قالت الدكتورة مونيكا حنا استاذ الآثار والتراث الحضارى، أنه لا يوجد دليل على أن المصريين القدماء كانوا يحتفلون بـ أعياد شم النسيم.

وأضافت مونيكا حنا، خلال حوارها مع برنامج “ الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن المصريين القدماء كانوا يحتفلون بـ 162 مناسبة ليس من بينها “شم النسيم”، معقبة:" المصريين القدماء كانوا بيتلككوا عشان يحتفلوا".

وأوضحت استاذ الآثار والتراث الحضارى، أن المصريين فى الوقت الحالى، استلهموا بعض الاحتفالات المختلفة من المصريين القدماء.

وتطرقت الدكتور مونيكا حنا للحديث عن افتتاح المتحف المصري الكبير قائلة:"عايزينه يكون مؤسسة علمية يتيح المعرفة عن المصريين القدماء.

موعد إجازة شم النسيم للقطاع الخاص



جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.

