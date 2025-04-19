قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء هدفين وانفراد ضائع.. بيراميدز يتعادل مع أورلاندو ويسعى للثأر بالقاهرة
إنجاز كبير.. أحمد موسى: صورنا حلقتين في سانت كاترين
لا علاقة له بالذكورة والأنوثة .. تعرف على نظام توزيع الميراث في الإسلام
إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو ترفض صفقة شاملة لتحرير المحتجزين
ياسمين عز تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها الجريئة عن العلاقات والخطوبة
أول رد فعل من وزير الرياضة على إصابة فريال أشرف
متخصصة: قدماء المصريين احتفلوا بـ 162 مناسبة ليس من بينها شم النسيم
بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت
هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة
سعر الدولار اليوم 19-4-2025
أرخص أماكن الخروج في شم النسيم 2025 بالقاهرة والجيزة
بالحجاب داخل المسجد .. أحدث ظهور لجورجينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متخصصة: قدماء المصريين احتفلوا بـ 162 مناسبة ليس من بينها شم النسيم

الدكتورة مونيكا حنا استاذ الآثار والتراث الحضارى
الدكتورة مونيكا حنا استاذ الآثار والتراث الحضارى
أسامة علي

قالت الدكتورة مونيكا حنا استاذ الآثار والتراث الحضارى، أنه لا يوجد دليل على أن المصريين القدماء كانوا يحتفلون بـ أعياد شم النسيم

وأضافت مونيكا حنا، خلال حوارها مع برنامج “ الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن المصريين القدماء كانوا يحتفلون بـ 162 مناسبة ليس من بينها “شم النسيم”، معقبة:" المصريين القدماء كانوا بيتلككوا عشان يحتفلوا".

وأوضحت استاذ الآثار والتراث الحضارى، أن المصريين فى الوقت الحالى، استلهموا بعض الاحتفالات المختلفة من المصريين القدماء

وتطرقت الدكتور مونيكا حنا للحديث عن افتتاح المتحف المصري الكبير قائلة:"عايزينه يكون مؤسسة علمية يتيح المعرفة عن المصريين القدماء.

موعد إجازة شم النسيم للقطاع الخاص


جدير بالذكر أن  يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.
 

شم النسيم احتفالات شم النسيم المصريين القدماء قدماء المصريين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زراعة النخيل

سقوط عصابة الصدقات وشيوخ الكومبارس.. محمد أبو بكر بح صوتنا ولا مجيب

صورة أرشيفية

وفاة وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

الاستاذ محمد ابو فرو

كان مع أخته.. أسرة المتهم بقتل معلم في المنوفية تنفي واقعة الوضع المخل

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد قفزات تاريخية.. هل حان وقت الشراء؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد قفزات تاريخية.. هل حان وقت الشراء؟

ظهور "النور المقدس" من قبر المسيح

ظهور النور المقدس من قبر المسيح بمدينة القدس المحتلة| صور

زيزو

بركاتك ياعم زيزو.. تعليق مثير من الدردير علي مباراة الأهلى وصن داونز

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام لبني سويف يبحث سير العمل بملف التصالح وتذليل المعوقات

حريق

السيطرة على حريق شب فى مطعم كشرى بالعبور

التامين الصحي ببني سويف

التأمين الصحي ببني سويف ينظم يوما علميا للتوعية بمخاطر النزيف الدموي

بالصور

أبرزهم ميمي جمال وادوارد .. نجوم الفن يؤدون واجب العزاء فى الراحل سليمان عيد

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

بحشوات مختلفة.. طريقة عمل الدوناتس للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدوناتس بحشوات مختلفة
طريقة عمل الدوناتس بحشوات مختلفة
طريقة عمل الدوناتس بحشوات مختلفة

بالحجاب داخل المسجد .. أحدث ظهور لجورجينا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

حمدي الميرغني يستقبل عزاء خاله سليمان عيد

عزاء سليمان عيد
عزاء سليمان عيد
عزاء سليمان عيد

فيديو

بحليب

يقفل بلبن يفتح بحليب.. حكاية محل جديد ظهر في السوق

مؤمن عادل مؤسس بـ لبن

مؤمن عادل دكتور بيطري صنع امبراطورية رز بلبن .. حكاية مؤسس سلسلة مطاعم بـ لبن

سليمان عيد

اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد| ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد