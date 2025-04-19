المالية: العام المقبل ستكون موازنته نمو واستقرار

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن موازنة العام المقبل هي موازنة نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال.



وقال ياسر صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الموازنة تعمل على تحسين معيشة المواطن وتوفير برامج حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكمل ياسر صبحي، أننا نعمل على استعادة الثقة بين مجتمع الاعمال مع المصالح الضريبية بما يسهم في توسيع القاعدة التي تؤدي لزيادة الإيرادات ".



ولفت ياسر صبحي، إلى أن الموازنة تسعى لتواجد توازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي بما ينعكس بشكل غيجابي على الأسعار.

وتابع ياسر صبحي، أننا نستهدف خفض الدين العام للدولة ونسعى لتوفير حيز مالي للإنفاق على التنمية البشرية.

