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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مكافآت مالية عن المشاركة بمونديال الأندية .. ماذا سيجني الفائز ؟

كرة القدم
كرة القدم
أمينة الدسوقي

يحصل الفريق الفائز بكأس العالم للأندية المقرر تنظيمها بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة، على 125 مليون دولار كقيمة مالية للجائزة.

 

مكافآت مالية عن المشاركة بمونديال الأندية

وتشارك أندية عربية في هذه البطولة، فيما ستحصل أوروبا على حصة الأسد من المكافآت المخصصة لذلك.

من جانبه كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب مونديال الأندية المقرر الصيف المقبل في الولايات المتحدة، والتي تبلغ 125 مليون دولار (115 مليون يورو).

وقدرت القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لهذه التظاهرة الكروية الجديدة مليار دولار (925 مليون يورو)، حيث نشر "فيفا" بالتفصيل توزيع المكافآت المالية على الأندية الـ32 المشاركة في البطولة المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو.

وسيتم توزيع ما إجماله 475 مليون دولار للأداء الرياضي و525 مليون دولار للمشاركة.

مكافآت الأداء طوال البطولة

وبجمع كل مكافآت الأداء طوال البطولة، فإن النادي الذي يذهب حتى النهاية ويحرز اللقب بعد سبع مباريات، يحصل على ما يصل إلى 125 مليون دولار.

وستحصل أوروبا على حصة الأسد من مكافآت المشاركة، إذ سينال كل ناد من القارة العجوز ما بين 12.81 و38.19 مليون دولار، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ على أساس معايير رياضية وتجارية.

وسيحصل كل ناد من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار كمكافآت مشاركة، بينما سيحصل كل ناد من منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وآسيا وإفريقيا على 9.55 مليون دولار، والممثل الوحيد لأوقيانوسيا (أوكلاند سيتي) على 3.58 مليون دولار.

فرق عربية تشارك فى مونديال الأندية

وتشارك في البطولة عن أفريقيا كل من الأهلي، الوداد البيضاوي والترجي التونسي، إضافة إلى الهلال السعودي والعين الإماراتي عن آسيا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو في بيان صحفي إن "نموذج التوزيع... يمثل أكبر جائزة مالية يتم منحها على الإطلاق لمسابقة مكونة من مرحلة مجموعات ومرحلة خروج المغلوب".

وتابع إنفانتينو الذي حدد أنه "سيتم توزيع جميع الإيرادات على كرة القدم للأندية.. بالإضافة إلى المخصصات المقدمة للأندية المشاركة، سيتم تنفيذ برنامج تضامن غير مسبوق بهدف إعادة توزيع مبلغ إضافي يبلغ 250 مليون دولار على كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

وأكد السويسري أنه "لن يتم استخدام احتياطيات فيفا المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية".

ووقع "فيفا" مع جهة بث ورعاة رئيسيين في الأسابيع الأخيرة من أجل تمويل البطولة الموسعة التي تضم 12 ناديا من أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، 4 من الكونكاكاف، 4 من أفريقيا و4 من آسيا، إضافة إلى إنتر ميامي ممثل البلد المضيف وأوكلاند سيتي كممثل لأوقيانوسيا.

ومنحت حقوق البث التدفقي للشركة البريطانية "دازون" في صفقة بلغت 1.05 مليار دولار.

أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) التي استحدث نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمشاركة 36 ناديا، فخصص جوائز بقيمة 2.47 مليار يورو (2.66 مليار دولار) للأندية المشاركة.

مونديال الأندية جوائز مونديال الأندية الأهلى الفرق الرياضيه المشاركه بمونديال الأندية فيفا

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