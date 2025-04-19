محمد نور: الاحتلال بدأ يراجع نفسه قبل نشر أى أكاذيب ضد مصر

قال محمد نور صانع المحتوى والمحلل السياسي، إن الإعلام الإسرائيلى ينتهج الكذب والتضليل، معقبا:" يتم اذاعة ونشر المعلومات الكاذبة على مواقع عديدة بنفس التفاصيل بمصادر مختلفة".

وأضاف محمد نور خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن آخر الشائعات الكاذبة نشرت فى الإعلام الإسرائيلى هو مطالبة مصر من حركة حماس ترك سلاحها.

جيش الإحتلال

وتابع محمد نور قائلا:" وزير جيش الإحتلال بنفسه طلع روج لتلك الشائعة المغرضة"، لافتا إلى الدولة المصرية ترد على تلك الشائعات بسرعة ودقة كبيرة.

وأوضح المحلل السياسى، إلى الإحتلال بدأ يراجع نفسه قبل نشر أى اكاذيب ضد الدولة المصرية وذلك بعد الردور القوية لمصر عبر مصادرها الرسمية والهيئة العامة للاستعلامات وحتى ردود المواطنين على المستوى الشعبى".