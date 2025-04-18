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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في صيدا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قسم الخارجي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة تنفيذ عملية اغتيال لأحد عناصر حزب الله ويدعى محمد جعفر مناع أسعد عبد الله، في غارة جوية استهدفته في منطقة صيدا بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إن عبد الله كان مسؤولًا عن نشر أنظمة اتصالات حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وتحديدًا في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وادعى جيش الاحتلال أن أنشطة القيادي في حزب الله خلال الفترة الأخيرة تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها"، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه العام الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عنصر من حزب الله حزب الله محمد جعفر مناع جنوب لبنان نهر الليطاني

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