الحلبي يكشف دلالات التدريب الجوي العسكري المصري الصيني.. فيديو

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن التدريبات المشتركة من سمات القوات العسكرية التي تنفذها مصر، ومنها التدريب المشترك المصري الصيني "نسور الحضارة 2025".

وقال هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التدريب المصري الصيني من التدريبات المتقدمة، كما أن التدريب العسكري يضم طلعات مشتركة بين سلاح الجو المصري والصيني.

وأضاف هشام الحلبي، أن التدريب المشترك يضم 7 آلاف طن من التسليح من خلال نقاط أسفل الطائرة، كما أن الصين متقدمة عسكريا في مجال الطائرات وتنافس دول العالم.

ولفت الحلبي إلى أن الصين لديها رغبة قوية للتعاون عسكريا مع مصر، موضحًا أن توقيت التدريب مخطط له من قبل، كما أن التدريبات العسكرية مؤشر قوي للعلاقات السياسية بين الدول.

وأشار الحلبي إلى أن الصين ليست صدامية وتتعاون اقتصاديا مع العديد من الدول، كما أن الصين ركزت على التصنيع العسكري داخل أرضها خاصة الجيل الرابع.

وتابع: التدريب مستمر على مدار عدة أيام، ويتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية، وتوحيد المفاهيم القتالية، وطلعات جوية مشتركة، بالإضافة إلى تدريبات على التخطيط وإدارة أعمال القتال الجوي، بهدف رفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات بين القوات المصرية والصينية.

وأوضح هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المقارنة بين المقاتلات الصينية والأمريكية، حيث تصنع الصين حاليا طائرات الجيل الرابع والخامس وهي عالية الكفاءة، وتحاول أن تنتشرفي بعض دول العالم.

وأكمل: الصين تختار دولا عالية الكفاءة لتنفيذ التدريب، موضحًا أن مصر كانت تملك مقاتلات صينية، ولكنها لا تملك مقاتلات صينية حديثة، مشيرًا إلى أن مصر لديها طائرات تدريب صينية على أعلى مستوى.

ونوه الحلبي إلى أن هناك متابعة من إسرائيل بكافة ما تقوم به القوات المسلحة المصرية من تدريبات عسكرية مشتركة أو شراء أسحلة، مردفًا: «والله اللي هيعتدي علينا هيقلق، اللي عايز يقلق خليه يعتدي ويكسر العلاقات، ومصر لديها القدرة على شراء منظمات تسليح من كافة الدول، مصر جيشها رشيد لا يعتدي على أحد ويحترم القانون، ومصر فنيا قادرة على التعامل مع كل أنواع الأسحلة المختلفة، كما أن العلاقات متقلبة ويجب علينا تنويع الأسلحة".