محافظ المنيا يوجّه بصرف إعانات عاجلة لمصابي حادث الصحراوي وأسر المتوفين

زار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مستشفى ملوي العام، لتفقد الحالة الصحية للمصابين في حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بجوار قرية تونا الجبل بمركز ملوي، بين سيارتين الاولى نصف نقل محملة بمحصول قصب السكر والثانية سيارة ربع نقل، على متنها أكثر من 30 شخصاً مما أسفر عن وقوع 8 حالات وفاة و 25 مصابًا، جميعهم من الأطفال ممن يعملون فى المزارع.

قام المحافظ، بالاطمئنان على حالة المصابين واستمع إلى عدد منهم موجها الأطباء وأطقم التمريض ببذل كافة اوجة الرعاية لهم وخاصة الحالات الحرجة منهم حتى تماثلهم للشفاء، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة للمصابين وأسر المتوفين .

كما قدم المحافظ خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، قارئاً الفاتحة على أرواح المتوفين سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

شدد المحافظ على محاسبة المتاجرين بالأرواح مؤكدا أن القانون نافذ وفوق الجميع ولن نتساهل فى حق المواطنين و المغامرة أرواحهم دون معاقبة جنائية رادعة .

وكان المحافظ قد تفقد في وقت سابق موقع الحادث، وأصدر توجيهات عاجلة للأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين والمتوفين.

