ليبرمان: محادثات روما بشأن النووي الإيراني دليل الفشل المدوي لـ نتنياهو

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان إن جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما بين بشأن البرنامج النووي الإيراني تمثل "دليلاً إضافياً على الفشل المدوي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التأثير على السياسة الأميركية تجاه طهران".

وفي تصريحات أدلى بها صباح اليوم، اعتبر ليبرمان أن نتنياهو "فقد القدرة على التأثير في قرارات واشنطن"، مشيراً إلى أن هذه المحادثات تعقد "بعيداً عن علم أو تأثير الحكومة الإسرائيلية"، ما وصفه بأنه "تطور خطير".

وأضاف ليبرمان: "شاهدنا عرضاً بائساً من نتنياهو يمنع من خلاله عودة الرهائن دفعة واحدة، فقط من أجل بقائه السياسي، لا أكثر ولا أقل".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تمر بـ"مرحلة حاسمة من المعركة" ضد حركة حماس، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تصعيد الضغط العسكري، وأن الحرب لن تتوقف حتى تحقيق "نصر كامل".

وقال نتنياهو في خطاب: "وجهت الجيش لزيادة الضغط العسكري. نحن في لحظة حاسمة تتطلب طول النفس. إذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية، فإن 7 أكتوبر سيعيد نفسه".

وأضاف: "لو كنا قد استجبنا للأصوات الداعية إلى وقف الحرب، لما كنا تمكنا من تغيير وجه الشرق الأوسط، أو شن الحملة ضد أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله".

وشدد نتنياهو على أن "استكمال تدمير حماس على المستويين السلطوي والعسكري هو الضمان الوحيد لعدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر"، مضيفًا: "مطالب حماس بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل تعني القبول بشروط استسلام نرفضها بشكل قاطع. لن نوقف الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة الأسرى".

وأشار إلى أن حماس "تسعى إلى الحصول على ضمانات دولية تمنع إسرائيل من العودة للحرب"، وهو ما وصفه بـ"الخط الأحمر".

عائلات الأسرى: لا خطة واضحة

في المقابل، رد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين على خطاب نتنياهو ببيان انتقد غياب خطة واقعية للحكومة. وجاء في البيان: "الكثير من الكلمات والشعارات لم تنجح في تغطية انعدام وجود أي خطة لدى نتنياهو".

وأضاف البيان: "هناك حل واحد فقط، وهو التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن كافة الأسرى، حتى لو كان الثمن وقف الحرب".