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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم في دار السلام بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين أبناء عمومة؛ أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل على إثرها 3 منهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول أحمد م. ح. أ، 33 عامًا، عامل مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة- محمد م. ح. أ، 35 عامًا، عامل مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس- رفعت م. ح. أ، 38 عامًا، عامل مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس"، وقد تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وطرف ثاني:" علي ر. م. ع، 27 عامًا، عامل مصابًا بكدمة بالذراع الأيسر- محمود ر. م. ع، 23 عامًا، عامل مصابًا بسحجات بالوجه"، وتبين أن الطرفين أبناء عمومة، ويقيمون بذات الناحية، وأن المشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة "رفعت" من الطرف الأول، و"علي" من الطرف الثاني، على عصا شوم.

وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي المتبادل بالسب والضرب، وإحداث الإصابات المذكورة باستخدام العصا الشوم المضبوطة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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