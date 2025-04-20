وزير التعليم يشارك في قدّاس عيد القيامة بالكاتدرائية.. ويهنئ البابا والأخوة الأقباط

شارك محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في قداس عيد القيامة المجيد الذي يُقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووسط تواجد لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة وممثلي الهيئات والمؤسسات وسفراء عدد من الدول.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم دوام الخير والسلام، معربا عن اعتزازه بمشاركة الكنيسة المصرية احتفالاتها الدينية، ومؤكدًا أن المجتمع المصري يجسد عبر العصور أسمى معاني المحبة والتسامح وقيم التعايش المشترك.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا على التزام الوزارة بغرس أسس المواطنة وقيم الانتماء والتعايش وقبول الآخر في نفوس النشء، باعتبار التعليم حجر الأساس في بناء دولة عصرية متقدمة تقوم على العدالة والمساواة.

وكان قد تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.. راجيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قداسته بموفور الصحة والعافية وعلى مصر وشعبها العظيم بمزيد من المحبة والسلام.

وترّأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور كبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، والصحفيين والإعلاميين.