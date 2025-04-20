«ارقص يا حبيبي».. دويتو عالمي يجمع أحمد سعد والمطرب اليوناني «Konstantinos» في دبي|صور

أحيا النجم أحمد سعد قبل قليل أضخم حفلات موسم عيد الربيع بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حضور جماهيري كامل العدد، حيث نفدت جميع تذاكر الحفل قبل موعده بعدة أيام.

وخلال الحفل، تألق أحمد سعد في تقديم الدويتو الغنائي «ارقص يا حبيبي» مع المطرب اليوناني Konstantinos، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل.

ويأتي هذا الحفل بعد 24 ساعة فقط من حفله الناجح بأحد مولات القاهرة، أمس الجمعة، ضمن احتفالات عيد الربيع، والذي قدّم فيه عددًا من أهم أغانيه الحديثة والسابقة، وشارك جمهوره تحدي "مفتقدني".

وكان قد أحيا النجم أحمد سعد حفلاً غنائياً كبيراً في افتتاح مول “إيست هب” بـمدينتي، وسط حضور جماهيري كبير من سكان المدينة بلغ اكثر من ٨ الاف ساكن ، والذين توافدوا للاستمتاع بهذه المناسبة المميزة.

وشهد الحفل أجواءً حماسية، حيث قدّم أحمد سعد باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، في أمسية مليئة بالطاقة والبهجة. كما تضمن الحفل عدد من الفقرات الترفيهية المتنوعة التي نالت إعجاب الحضور.

ويعد "ايست هب - مدينتي " من أحدث المراكز التجارية لمجموعة طلعت مصطفى ، ويتميز بموقع استراتيجي جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل، ويمكن للزوار الوصول إليه بسهولة من العاصمة الادارية الجديدة والتجمع ومختلف مناطق القاهرة الجديدة من خلال الدائري الأوسطي عبر بوابة 5 مدينتي ، ليقدم "ايست هب" خدمات لما يقرب من 4.5 مليون مواطن من سكان شرق القاهرة .