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مدرب شهير يدهـ.ـس عامل دليفري بسيارته في الهرم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مدرب شهير يدهـ.ـس عامل دليفري بسيارته في الهرم

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

شهدت منطقة الهرم، منذ قليل، حادثًا مروعًا تسبب فيه صلاح عاشور، مدرب نادي بلدية المحلة ولاعب نادي الزمالك السابق، بعدما دهس عامل دليفري بسيارته، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ. 

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط مصاب. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص إصابة عامل دليفري بجرح شديد في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة هو المدعو صلاح عاشور، مدرب نادي بلدية المحلة ولاعب الزمالك السابق، وقد اصطدم بعامل دليفري كان يستقل دراجة بخارية، مما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ.

وتم التحفظ على المدرب وسيارته المتسببة في الحادث، وكذلك الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مدرب نادي بلدية المحلة الهرم لاعب نادي الزمالك السابق مديرية أمن الجيزة دهس عامل دليفري

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