أخبار الوادي الجديد: حركة تنقلات لرؤساء وحدات القرى بمركز باريس.. ونائب المحافظ تبحث توثيق «القصر الإسلامية»

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات واسعة لرؤساء وحدات القري بمركز باريس

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حركة تنقلات واسعة شملت عددا من رؤساء الوحدات القروية بمركز باريس، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بما يضمن وتمكين الكفاءات الشابة وتفعيل دور المرأة في المواقع القيادية، وضخ دماء جديدة قادرة على تقديم أفكار ورؤى مبتكرة تساهم في الارتقاء بمنظومة العمل .

وأسفرت حركة التنقلات القروية المعتمدة عن اختيار وتصعيد عددا من القيادات الشابة المتميزة وتجديد الثقة لقيادات نسائية في مواقع إدارية بالقرى ، حيث أعرب المحافظ عن أمنياته الطيبة بالنجاح والتوفيق لرؤساء القري فى اداء مهام منصبهم الجديد ، مثمنًا جهود المخلصين في تطوير قراهم وخدمة أهاليها خلال فترة توليهم المسؤولية.

▫️وإنفاذًا للقرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٥م ، فقد تم تكليف السادة المدرجة أسماؤهم أدناه رؤساء للوحدات القروية بمركز باريس..

▪️محمد حامد يوسف / مساعد رئيس مركز باريس

▪️محمد إسماعيل أحمد / رئيس قري جدة

▪️محمد وصفي محمد / رئيس قري بغداد

▪️فاطمه سليم عبد النعيم / رئيس قري جورمشين 7

▪️نميري حسين عبد المختار / رئيس قري المكس القبلي

▪️محمد حسن عبدالله / رئيس قري عدن

▪️محمود فرج الكريم / رئيس قري القصر القبلي

كما تضمن القرار تجديد الثقة لكل من:

▪️عطيه خليل عبد الوهاب : رئيس قري درب الأربعين١.

▪️حياه حامد عطيه : رئيس قري درب الأربعين.

حفاظًا على "الهوية والتراث".. نائب محافظ الوادي الجديد تبحث توثيق "القصر الإسلامية"

في ضوء الحرص على صون مقدرات المحافظة التراثية والأثرية وتعزيز جهود الحفاظ على الهوية، التقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتورة سحر إمام والدكتورة علياء الساداتي أساتذة العمارة والتصميم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بحضور ياسر فاروق عضو مكتب وزير السياحة والآثار بالإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك لبحث مشروع توثيق التراث المعماري لقرية القصر الإسلامية بالداخلة.

شهد اللقاء استعراض ومناقشة المقترح المقدم للتوثيق الرقمي لقرية القصر، وصرّحت نائب المحافظ أن المشروع يستهدف التوثيق المعماري والعمراني لمباني قرية القصر الإسلامية التراثية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في رفع رسومات وخرائط تفصيلية لمعمار القرية وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لها تبرز قيمتها الفنية والتاريخية، وتسهم في حفظ تفاصيلها الأثرية كمرجع رقمي يمكن الاستعانة به حال أي تطوير أو ترميم، لافتةً لإتاحة هذه النماذج مجانًا فيما بعد عبر منصات المحافظة الرقمية، بما يسهم في تسويق المحافظة وتعزيز رواجها سياحيًا.

وأضافت أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين المحافظة ومركز تطوير الدراسات العليا والبحوث الهندسية بجامعة القاهرة، لتعزيز سبل التعاون في هذا الإطار بما يسهم في الحفاظ على المواقع التاريخية بالمحافظة، وتدريب شباب الباحثين على تقنيات التوثيق الرقمي الحديثة، لإعداد جيل من المتخصصين بمجالات حفظ التراث.

كما أكّدت استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الاحتياجات اللوجيستية والإدارية المطلوبة لإتمام المشروع، معبرةً عن تطلعها للحصول على مزيد من المنح المحلية والدولية الداعمة لمشروعات حفظ التراث.

وتعد قرية القصر الإسلامية واحدة من أبرز القرى التراثية في محافظة الوادي الجديد، لما تمتلكه من طراز معماري فريد يعود للعصور الإسلامية المبكرة، وتُجسّد نماذج حية للحياة اليومية والمعمار التقليدي في الواحات. وتضم القرية عددًا من المباني التاريخية، أبرزها المسجد العتيق وبيت القاضي ودار سُبك وغيرها من المعالم التي ما زالت تحتفظ بطابعها الأصيل. وقد شكّلت القرية محورًا لاهتمام الباحثين والمهتمين بالتراث، لما تحمله من قيمة ثقافية وسياحية كبيرة، الأمر الذي يجعل توثيقها رقميًا خطوة مهمة نحو حفظها وترويجها للأجيال القادمة وللسياحة المستدامة.

فيها دود.. ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة الفاسدة خلال حملة في الوادى الجديد| صور

شنت مديرية الطب البيطري في الوادى الجديد حملة مكبرة على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع الطيور والمجمدات وذلك للتاكد من سلامه المواد الغذائية المعروضة امام المواطنين.

وقال عصام الكومى مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد ان الحملة تمكنت من 127كجم (ملوحة) اسماك مملحة بها دود حى وتغيير بالصفات والخواص وتنبعث منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، وتم عمل 2 محضر مخالفات وتقديمها للنيابة المختصة للاطلاع والتصرف.

وأضاف إن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة للمديرية تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وشدد مدير عام الطب البيطرى، على أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات وضبط أي سلع غذائية تضر بصحة المواطنين، مشيرا أن المديرية مستمرة في تنفيذ تلك الحملات بشكل دوري ودقيق، التزاماً بالتوجيهات الصادرة، وحرصاً على ضمان وصول غذاء آمن وصحي وسليم إلى موائد المواطنين في جميع مراكز المحافظة.