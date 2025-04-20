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اقتراح برلماني بإنشاء حي زهراء المعادي الجديد لتخفيف الضغط على البساتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برلماني بإنشاء حي زهراء المعادي الجديد لتخفيف الضغط على البساتين

النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة
النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة
فريدة محمد

كشف النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة عن أنه سوف يتقدم بمذكرة للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لإنشاء حى جديد للمناطق المجاورة لأحياء البساتين والمعادى ودار السلام تحت مسمى حى زهراء المعادى، مؤكداً أن تبعية المناطق المجاورة لهذه الأحياء امتدت مساحات شاسعة على طول الطريق الدائرى من البساتين وحى طريق السويس والتجمع.

وقال طنطاوي إن حى البساتين على سبيل المثال لم تعد لديه القدرة سواء المادية أو البشرية لخدمة هذه المساحات الشاسعة خاصة أن مناطق زهراء المعادى والتى تشتمل على جراند سيتى مناطق بيتشو والحى الايطالى وكارفور المعادى وأشجار دارنا وشارع الخميس وأبراج بدر والمعراج وغيرها من المناطق الأخرى على الالاف من الأبراج السكنية التى اصبحت تضم الملايين من المواطنين ، مؤكداً أن إنشاء حى جديد أصبح ضرورة حتمية.

وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سيتخذ جميع الاجراءات اللازمة لإنشاء هذا الحى الجديد لتخفيف الضغط على حى البساتين وتقديم جميع الخدمات لمثل هذه المناطق الجديدة ، موجهاً التحية والتقدير لمحافظ القاهرة على جهوده الناجحة فى تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحداث تطوير وتحديث شاملين وحقيقيين داخل جميع أحياء وميادين وشوارع محافظة القاهرة ، مما جعل العاصمة واحدة من اهم المناطق والمحافظات التاريخية والسياحية.

مذكرة البساتين حى زهراء المعادى المعادى دار السلام

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