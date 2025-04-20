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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرق طالبين في مياه النيل بطريق السد بدمياط

النيل
النيل
زينب الزغبي

تكثف فرق الانقاذ النهري بدمياط جهودها لانتشال جثتين لطالبين في الصف السادس الابتدائي غرقا في مياه نهر النيل في منطقة السد بمدينة دمياط.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بدمياط ، بلاغا يفيد بغرق طالبين في المرحلة الابتدائية  في مياه النيل اتجاه منطقه كوبري السد بدمياط دون معرفة أسباب الغرق.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطه دمياط برئاسة الرائد احمد موسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له لمعرفه اسباب الواقعه واخطار الانقاذ النهري كمحاوله لانقائهم.

وتجرى الآن محاولات من قبل الانقاذ النهري لانتشال الجثتين .

تم تحرير محضر شرطى بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابة العامه لمعرفه اسباب الحادث.

دمياط الانقاذ النهري السد طالبين

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