وفد الجبهة الوطنية يشارك في قداس عيد القيامة ويهنئ البابا تواضروس

شارك وفد من حزب الجبهة الوطنية، يضم نائب رئيس الحزب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وأمين المجالس المحلية اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتورة جهاد عامر أمين التعليم الفني، في قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتقدّم وفد الحزب بالتهنئة لقداسة البابا وجموع الأقباط بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدين على عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن الواحد، ومشددين على أن وحدة المصريين بمختلف أطيافهم هي الركيزة الأساسية في بناء دولة قوية ومستقرة.

النائب محمد أبو العينين: المشاركة في الأعياد الدينية تعكس روح التآخي

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشاركة في الأعياد الدينية تعكس روح التآخي والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مشيدًا بدور الكنيسة الوطنية في دعم القيم الإنسانية والمجتمعية.

ونقل اللواء عادل لبيب تهنئة د. عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام للحزب إلى البابا تواضروس بالعيد معبرا عن اعتزازه بهذه المشاركة، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية تمثل فرصة لتجديد التأكيد على وحدة الصف الوطني، وتعزيز التكاتف من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التقاليد الراسخة للمشاركة في الأعياد الدينية، حيث شهدت الكاتدرائية حضورًا واسعًا من المسؤولين والشخصيات العامة، الذين أعربوا عن تمنياتهم بأن يعم السلام والمحبة ربوع الوطن.