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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عدسة أرض الفيروز التراثية.. معرض فني في متحف شرم الشيخ| صور

عدسة أرض الفيروز التراثية معرض فني بـ متحف شرم الشيخ
عدسة أرض الفيروز التراثية معرض فني بـ متحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ معرض فني مميز للصور بعنوان"عدسة أرض الفيروز التراثية" مساء أمس ، لعرض نتاج الأنشطة والفعاليات التي نُظمت سابقا خلال "الأمسيات الرمضانية" داخل خيمة "المجلس" التراثية بالمتحف طوال شهر رمضان المبارك. 


ووصفت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن معرض عدسة أرض الفيروز التراثية ،بـ الحدث الثقافي لتسليط الضوء على جوانب التراث المصري المتنوّعة، من فنون وحرف تقليدية وعادات أصيلة، بهدف تعزيز الانتماء الثقافي وهوية المجتمع.  

متحف شرم الشيخ


وأشارت إدارة المتحف إلى أن المعرض يتزامن مع احتفالات يوم التراث العالمي مما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروثات كجسر بين الماضي والمستقبل.  
 

ويؤكد المعرض دور الفعاليات الثقافية في بناء الهوية وتقوية الروابط المجتمعية، مع تسليط الضوء علي أهمية التراث كأداة حاضنة للشعوب.
ويعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.


ومن أبرز القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة. 

متحف شرم الشيخ عدسة أرض الفيروز التراثية أرض الفيروز

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