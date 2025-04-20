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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتابع حركة تدفقات الزيارات في الأهرامات

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار المتابعة المستمرة لحركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة في ضوء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بها والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة المشروعات الترفيهية، قام، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية للمنطقة الأثرية لمتابعة الموقف التنفيذي لتدفق سير حركة الزيارة بها ومستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين في ظل تزايد حركة الزيارة إلى المنطقة الأثرية تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وقد رافقه خلال الجولة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي شركة المشروعات الترفيهية، و أشرف محيي مدير عام آثار القاهرة والجيزة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.

وقد حرص وزير السياحة والآثار على القيام بالتجربة السياحية بالمنطقة كاملةً من بدايتها منذ دخول الزائرين من البوابات الجديدة على طريق القاهرة - الفيوم مروراً بمركز الزوار والوقوف عند كافة المحطات على مسار الزيارة لتفقد مستوى جودة الخدمات بها حتى انتهاء التجربة عند أبو الهول.

وخلال الجولة وجه الوزير بضرورة زيادة عدد المظلات والمقاعد ودورات المياه بالمنطقة الأثرية ككل لاسيما تلك الموجودة بالمحطات المختلفة على مسار الزيارة، وبمنطقة بانوراما أبو الهول خاصة وأنها نقطة انتهاء الزيارة والتجربة السياحية بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تخصيص عربات صغيرة لنقل الزائرين من المصريين والسائحين من المحطة المخصصة لزيارة هرم منكاورع إلى الهرم نفسه والعكس.

كما وجه وزير السياحة والآثار بضرورة تنظيم وقوف وحركة سير الجمالة والخيالة بالأماكن المخصصة لهم بمنطقة البانوراما وعند هرمي خفرع ومنكاورع وتحديد مداخل ومخارج ومسارات سير خاصة بهم لتكون التجربة أكثر استمتاعاً ويسر، وذلك حتى يتم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بمنطقة التريض والمخصصة لهم ضمن مشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية.

وأكد الوزير على تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقاً لنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

وخلال الجولة التقى شريف فتحي مع عدد من المرشدين السياحيين المتواجدين بالمنطقة الأثرية مع مجموعاتهم السياحية، حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة، كما قام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول التشغيل التجريبي مستعرضاً الهدف منه وهو الوقوف على الدروس المستفادة أثناء تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع ليتم البناء على الإيجابيات والعمل على تلافي أي معوقات قد تطرأ أو تحول دون تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل والمرجو منه، مؤكداً على حرص الوزارة على متابعة هذا التشغيل التجريبي أولاً بأول لتحقيق المستهدف منه وهو تقديم تجربة سياحية ممتعة وأكثر سهولة ويسر بما يتناسب مع مكانة المنطقة الأثرية والحضارية العريقة والتي هي محط أنظار العالم حيث استقبلت منطقة أهرامات الجيزة خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء التشغيل التجريبي للخدمات، 177.036 زائر .


ومن الجدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد وجه بعد بداية التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة بالسماح لجميع الرحلات السياحية ذات المجموعات الكبيرة التي تتعدي ال 25 سائح وأيضا الرحلات السياحية السريعة بدخول المنطقة الأثرية بالحافلات الخاصة بهم، فضلا عن السماح بدخول الحافلات الكهربائية المملوكة لشركات السياحة.

كما وجه بقيام شركة المشروعات الترفيهية بزيادة عدد المقاعد في الحافلات الكهربائية المملوكة لها إلى 50 مقعد في كل حافلة وإضافة أحزمة الأمان بها.

وتستمر وزارة السياحة والآثار بمتابعة عملية التشغيل التجريبي من خلال التواجد الدائم لجميع مفتشي منطقة أهرامات الجيزة بالأماكن الأثرية المختلفة داخلها ومحطات وقوف الحافلات لمسارات سير الزيارة لمتابعة حركة منظومة النقل ودخول وخروج الحافلات بالمحطات المخصصة لمسارات الزيارة المقررة بها.

وزير السياحة والآثار منطقة أهرامات الجيزة تطوير منطقة الأهرامات الأهرامات مشروع تطوير منطقة الأهرامات

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