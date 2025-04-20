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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يحذر أوروبا: لن نقبل بلهجة الفوقية في العلاقات الدولية

لافروف
لافروف
أخبار العالم

 حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية في تصريحات قوية أدلى بها اليوم الأحد، من مغبة استخدام ما وصفه بـ"لغة التفوق" في التعامل مع بلاده، مؤكدًا أن روسيا لن تقبل بمثل هذه اللهجة في العلاقات الدولية. 

وقال لافروف، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "مع روسيا، ليست هناك حاجة للحديث بلغة التفوق"، مشددًا على ضرورة إدراك بعض القادة الأوروبيين لهذه الحقيقة بسرعة إن كانوا يتمتعون بالعقلانية.

وأشار لافروف إلى أن "التحالف الراغب"، في إشارة إلى بعض القوى الغربية، ينبغي أن يعيد النظر في أسلوبه ونهجه، محذرًا من أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الإهانة أو التهويل السياسي ضدها. 

وأضاف أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها السيادية بكل الوسائل المتاحة.

وفي سياق حديثه، شدد الوزير الروسي على أن بلاده لن تتسامح مع أي مظاهر لما وصفه بـ"الميول النازية المتنامية في أوروبا"، مؤكدًا التزام موسكو التام بمنع عودة هذه الأيديولوجيات المدمرة. وقال: "سنفعل كل ما بوسعنا لضمان ألا ترفع النازية رأسها من جديد، وسنعمل على أن تعود أوروبا إلى قيمها الحقيقية".

وأوضح لافروف أن الكرملين يراقب ما وصفه بمحاولات بعض الدول الغربية لتزوير التاريخ، لا سيما ما يتعلق بالحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وهي الرواية التي تعتبرها روسيا ركيزة من ركائز هويتها القومية والسياسية. وفي هذا الإطار، شدد على أن موسكو ترى في الدفاع عن حقيقة التاريخ مسؤولية وطنية وأخلاقية.

وأضاف الوزير الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد دومًا على أن الحفاظ على سردية روسيا التاريخية ليس مجرد مسألة فخر وطني، بل هو جزء من مقاومة الحروب الإعلامية والسياسية التي تشنها بعض القوى الغربية بهدف تشويه صورة روسيا والتقليل من دورها في الحفاظ على الاستقرار الدولي.

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي لغة التفوق روسيا الوزير الروسي

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