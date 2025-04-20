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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد طابور اصطفاف المعدات والمركبات ويتابع جاهزية معسكر الإيواء العاجل

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، واللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اصطفاف معدات ومركبات الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الحكومية بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها ، وذلك ضمن أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية صقر148، والذي تنفذه المحافظة خلال الفترة من 20وحتى 23 إبريل الجاري، بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة.

حضر عرض الاصطفاف اللواء أ.ح ياسر عيد العزيز سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق حسين، المستشار العسكري للمحافظة، اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعقيد أ.ح حمدي هندي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري للتخطيط، بمشاركة رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

و أوضح اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، أن المعدات المشاركة في الاصطفاف يبلغ عددها 250 مركبة تمثل مختلف الوحدات المحلية والمديريات والهيئات المعنية  منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الري، التضامن الاجتماعي، التموين، والصحة، التربية والتعليم، الطرق والنقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، الإسعاف، والحماية المدنية، والهلال الأحمر، لافتا إلى جاهزية تلك المعدات، وتفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم خلال حدوث الأزمة.

وتفقد اللواء عماد كدوانى و اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد  معسكر الإيواء العاجل الذي تم تنظيمه بإستاد المنيا الرياضي، ضمن فعاليات التدريب ، بمشاركة مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومديرية التموين للتأكد من مدى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي موقف طارئ، حيث اوضحت مديرية الصحة جهودها في إقامة مستشفى ميداني بمشاركة هيئة الإسعاف للتدريب على كيفية التعامل مع الحالات العاجلة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة خلال وقوع أي أزمة، كما أقامت مديرية التموين مطبخا لتقديم الوجبات الجاهزة.

وتابع المحافظ استعراض كافة الجهات التنفيذية المشاركة فى تطبيق خطط وسيناريوهات التعامل مع المواقف الطارئة من خلال طرح إحدى الأزمات التي تواجه المحافظة ، حيث قدمت كل من (مديرية الصحة، وهيئة الإسعاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والإسكان، والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، ومديرية الطرق، وهيئة الطرق والكباري، والطب البيطري ، والبيئة، والأوقاف، والكنيسة ) الخطوات المتخذة حول كيفية المواجهة والتنسيق فيما بينها لتلافى السلبيات الناجمة ومحاولة احتواء الموقف واتخاذ القرارات السليمة، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالمحافظة، ونقل خبرات القوات المسلحة للأجهزة التنفيذية لكيفية التحرك السريع في أوقات الأزمات وعرض الدروس المستفادة في كيفية ملاحقة الآثار السلبية للأزمات الطارئة وتجنب وقوعها .

المنيا محافظ المنيا تدريب طوارئ

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