قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث ليلا| نجل سليمان عيد: أبويا راح لأهل النوبة عشان يصالحهم.. وفاة إمام مسجد أثناء صلاة العشاء.. ونصائح جمال شعبان في شم النسيم
دعاء الضحى للغنى والرزق.. يزيد المال ويفك الكرب
الجيش الروسي يواصل تقدمه في شرق أوكرانيا ويسيطر على 3 بلدات
فضل آية الكرسي.. هل قراءتها 50 مرة في الصباح تجلب الرزق؟
سارة الأردنية ترد على شائعة ارتباطها بحسام حبيب: قطعت علاقتي بيه
أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه اليوم الإثنين
رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد
إسرائيل تلغي تأشيرات 27 مسؤولا فرنسيا وسط توتر دبلوماسي مع باريس
قطب صناعي بالمنطقة| دولة عربية تتلقى 13 طلبا من شركات عالمية لإقامة مصانع سيارات
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم 21 أبريل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

السكر
السكر
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن سعر السكر اليوم في الأسواق بعد قرار الحكومة الأخير الخاص بمد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار أو خفضها حسب حركة السوق.

قرار الحكومة بشأن السكر 

وقررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية.

نشرت الوقائع المصرية في العدد 88 الصادر في 19 أبريل عام 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر.

سلعة السكر

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأصافت الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 10-3-2025.

قرر الآتي.. المادة الأولى:

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه بعاليه لمدة ستة أشهر.


المادة الثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 المُشار إليه بعاليه.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن هدف الدولة من مد حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر "للحفاظ على المخزون والأسعار" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار التحوط ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.
 

سعر كيلو السكر اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين بلغ متوسط السعر 34.7 جنيه، ويتراوح بين 30 و36.5 جنيه كأعلى سعر.

السكر

السكر سعر السكر اليوم سعر السكر تصدير السكر حظر تصدير السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

سكر.. أرشيفية

الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر

اسلام فوزي

زوجه إسلام فوزي تطلب الدعاء له بعد تعرضة لوعكة صحيه مفاجئة

ترشيحاتنا

الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي

خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يحفز على الادخار

نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم،

مضاعفات خطيرة.. 4 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

السيارات

خالد سعد: خفض أسعار الفائدة سيسهل من عملية بيع السيارات

بالصور

بعد واقعة محصل الترام والكلب.. قرار عاجل لمحافظ الإسكندرية بشأن النقل العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك

فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد