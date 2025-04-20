خارطة مجالات التعاون المصري الصيني تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة

اقترح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، خارطة شاملة لمجالات التعاون المستقبلي بين مصر ومقاطعة شينزن، تضمنت أولًا قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا في هذا المجال بالتعاون مع الشركات الصينية المتقدمة.

كما دعا إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية والرياح، مشيرًا إلى امتلاك مصر إمكانيات كبيرة في هذا القطاع، يمكن أن تتكامل مع التمويل والتكنولوجيا الصينية لتنفيذ مشروعات استراتيجية.

وفي قطاع الصحة، أكد الوكيل أهمية الشراكة في مجالات تطوير الأدوية البيولوجية واللقاحات، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية، داعيًا الشركات الصينية إلى نقل التكنولوجيا والمساهمة في التصنيع المشترك داخل مصر.

فرص واعدة

وأشار إلى فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن قطاع اللوجستيات، الذي يمكن أن يستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

