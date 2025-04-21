عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار من النيابة تجاه طفـ.ل قاد سيارة برعونة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام طفل بقيادة سيارة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
الداخلية تكشف تفاصيل قيادة طفل لسيارة بالجيزة
بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها مستأجرة (لأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).
كما تبين أن مرتكب الواقعة (نجله – سن 14) وبسؤاله أقر بأنه حال معاينته إحدى الشقق السكنيه لإستأجرها قام نجله بتحريك السيارة أثناء تواجدها أمام العقار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.