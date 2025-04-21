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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مديرة مركز الصواريخ الأمريكي: ناسا ترى في مصر شريكا قويا باستكشاف الفضاء

الدكتورة كيمبرلي روبنسون
الدكتورة كيمبرلي روبنسون
أ ش أ

قالت المديرة التنفيذية لمركز الفضاء والصواريخ الأمريكي الدكتورة كيمبرلي روبنسون، إن الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) ترى أنه يمكن أن تكون شريكًا قويًا لمصر ووكالة الفضاء الأفريقية مع تطورهما، مشيرةً إلى أن الوكالة الأمريكية تمتلك التكنولوجيا والأبحاث والموارد التي تود مشاركتها، مشددة على أن "التعاون هو الأساس إذا ما أرادت البشرية استكشاف الفضاء معًا".
جاء ذلك خلال لقاء حواري، على هامش زيارتها إلى الإسكندرية، حيث كشفت عن الإمكانيات الواعدة للتعاون بين "ناسا" والمؤسسات المصرية، وعلى رأسها مكتبة الإسكندرية.

وأعربت كيمبرلي روبنسون عن إعجابها الشديد بمكتبة الإسكندرية والتزامها بالمعرفة، مؤكدة على وجود الكثير مما يمكن للطرفين تعلمه من بعضهما البعض.

وأشارت إلى أن أجهزة الإنسان الآلي (الروبوتات) ستستمر في لعب دور محوري في استكشاف الفضاء، لكنها لن تستطيع الحلول محل البراعة البشرية التي أظهرها رواد فضاء "أبولو" في حل المشكلات بشكل فوري.

كما لفتت إلى الفوائد الأرضية لتكنولوجيا الفضاء، مثل تحسين التنبؤ بالطقس وأبحاث المناخ والزراعة والاتصالات، معربة عن أملها في أن تتمكن مصر والولايات المتحدة من التعاون بطرق مماثلة لاتفاقيات "أرتميس" العالمية.

ناسا مصر الفضاء

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