حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد في الركعة الثانية أثناء صلاة العشاء

شهدت قرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، مساء أمس، واقعة مؤثرة، حيث توفي الشيخ رفعت عبد العزيز عطية السكري، إمام أحد المساجد بالقرية، أثناء أدائه صلاة العشاء، وسط حالة من الذهول والحزن بين المصلين.

إمام يتوفى ساجدآ أثناء صلاة العشاء في المنوفية

وبحسب روايات شهود العيان من المصلين، فقد بدأ الشيخ الصلاة كعادته، وقبل أن يشرع في تكبيرة الإحرام قال: "اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة"، ثم دخل في الصلاة، وما إن بلغ الركعة الثانية حتى سقط مغشيآ عليه وهو ساجد، حيث تبين لاحقآ أنه قد فارق الحياة.

وأفاد عدد من أهالي القرية بأن الإمام الراحل كان يعرف بالتقوى والصلاح، وكان واحدآ من أعمدة المسجد، حيث كرس حياته لخدمة بيوت الله، وترك أثرآ طيبا في نفوس أهالي الخطاطبة الذين عبروا عن صدمتهم من الحادث.

حالة من الحزن تسيطر على القرية

وسادت أجواء من الحزن والأسى فور انتشار الخبر في القرية، وتوافد الأهالي على المسجد الذي شهد وفاته، للدعاء له وتقديم واجب العزاء لأسرته.

رحيل في موضع يُحسد عليه الصالحون

وصف الأهالي وفاة الإمام بهذا الشكل بأنها "خاتمة يتمناها الكثيرون"، حيث رحل في سجدته، في بيت من بيوت الله، وأثناء صلاة مفروضة، وفي جماعة من المصلين، مشهد اعتبره البعض رسالة وعبرة، خاصة بعد كلماته التي سبقت الصلاة مباشرة.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لنعي الشيخ الراحل، حيث تداول أبناء القرية والمهتمون بالحدث مقطعآ يوثق لحظة سقوطه أثناء الصلاة، مؤكدين أنها كانت "خاتمة طيبة لرجل صالح"، كما وصفوه.

تشييع الجثمان وسط دعوات بالرحمة

تجمع عدد كبير من أهالي القرية لتشييع جثمان الشيخ رفعت، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنه كان نموذجآ للورع والإخلاص.