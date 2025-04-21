MR1.. محمد رمضان يرد على انتقادات إطلالته بلقبه الجديد

رد الفنان محمد رمضان على الانتقادات الحادة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب إطلالته في مهرجان كوتشيلا العالمي، إذ ارتدى زيًا يشبه بدلة رقص ما جعله عرضه للانتقادات.

ونشر محمد رمضان صورة له عبر خاصية القصص القصيرة على فيس بوك، وعلق قائلًا: "يسمونها حربًا ضدي، أنا فقط أسميها حياة... ليست حرب.. أنها الحياة، واختتم تعليقه بـ لقبه الجديد الذي وضعه على حسابه على إنستجرام: MR1‏.

وكان محمد رمضان قد تجاهل الهجوم عليه بعدما أثار الجدل، خلال الأيام الأخيرة، بسبب ظهوره بملابس مثيرة للجدل، والتي تباينت الآراء حولها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اعتبرها البعض إطلالة غير جيدة، ورآها آخرون أنها إساءة للفنان كونه يمثل مصر، بينما اعتبرها آخرون أنه ممثل ويجوز له ارتداء أي ملابس خلال حفلاته، خاصة في الخارج.