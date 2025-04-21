صحة الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ في شم النسيم

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بـ الإسماعيلية، عن تنفيذ خطة شاملة لمديرية الشؤون الصحية تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال هذه الفترة، ورفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية تحسبًا لأي طارئ، في إطار استعداداتها المكثفة لتأمين الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

رفع حالة الطوارئ

وأكدت الدكتور ريم مصطفى وكيل الوزارة في تصريحات خاصة، أن المديرية رفعت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة، ومنعت الإجازات لمديري المستشفيات لضمان تواجدهم بشكل دائم على رأس العمل، مع توجيه فرق مرور من الإدارات الفنية المختلفة بالمديرية للقيام بجولات تفتيشية على المستشفيات للتأكد من جاهزيتها.

وأوضحت أن فريقًا من إدارتي العلاج والرعاية العاجلة يقوم بالمرور الدوري على المستشفيات على مدار الساعة خلال فترة الأعياد، مع انعقاد دائم لغرفة الأزمات بالمديرية برئاستها، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ.

وشددت على أن خطة الطوارئ تتضمن مضاعفة عدد الأطباء النوبتجيين في مختلف التخصصات، وخاصة بأقسام الطوارئ، مع التأكد من توافر الأطباء والفنيين بالأقسام المعاونة مثل المعامل والأشعة، كما تم التأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وتوافر مخزون كافٍ من أكياس الدم ومشتقاتها بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة.

وتشمل الخطة أيضًا وضع آلية لاستدعاء الأطقم الطبية بالكامل في حال وقوع حوادث جماعية أو حالات طوارئ، بالإضافة إلى استمرار العمل بالعيادات الخارجية الصباحية لتلبية احتياجات المواطنين الطبية.

وفيما يتعلق بالأمراض الناتجة عن الأغذية، خصوصًا في موسم تناول الأسماك المملحة والفسيخ، أكدت "مصطفى" أن المديرية عممت بروتوكول التعامل مع حالات التسمم الممباري على جميع المستشفيات، وكثفت جهود الترصد الوبائي بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية واتخاذ الإجراءات الفورية حال ظهور أي حالات اشتباه تسمم غذائي.

وأضافت وكيل الوزارة، أن التنسيق يجري بشكل دائم مع فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات، مع التأكيد على حسن معاملة المرضى وسرعة الإبلاغ عن أي حالة طارئة أو تسمم.

كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتبادل المعلومات والإخطارات الفورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة.

وأكدت "مصطفى" أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير يتم رصده أثناء المرور والتفتيش.

واختتمت الدكتورة ريم مصطفى تصريحاتها بالتأكيد على أن سلامة المواطنين هي أولوية قصوى، وأن جميع الأطقم الطبية والإدارية في حالة استعداد دائم لتقديم خدمات طبية متميزة خلال فترة الأعياد، داعية المواطنين إلى الحرص على السلامة الغذائية، وتجنب تناول الأغذية مجهولة المصدر، والتوجه الفوري إلى أقرب منشأة صحية حال الشعور بأي أعراض غير طبيعية.