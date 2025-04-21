نائب الرئيس الأمريكي عن بابا الفاتيكان: قلبي مع ملايين المسيحيين حول العالم

نعى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بابا الفاتيكان، قائلا: "قلبي مع ملايين المسيحيين حول العالم الذين أحبوه"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أعلن قبل قليل نيافة الحبر كارد فاريل وفاة البابا فرنسيس بهذه الكلمات: "أخوتي وأخواتي الأعزاء، ببالغ الأسى، أعلن وفاة القديس البابا فرنسيس. في الساعة 7:35 صباح هذا اليوم عاد أسقف روما البابا فرنسيس إلى منزل الأب. كانت حياته كلها مكرسة لخدمة الرب وكنيسته.

وقال: "علمنا أن نعيش قيم الإنجيل بالولاء والشجاعة والحب العالمي، خاصة لأفقر الناس وتهميشا. مع الامتنان الشديد لمثله من تلميذ حقيقي للرب يسوع، نوصي روح البابا فرنسيس للرب".