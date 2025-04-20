أمانة حزب الجيل بالقاهرة الجديدة تهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة

قدمت أمانة حزب الجيل الديمقراطي بالقاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد همام، التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الأخوة الأقباط في مصر، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وأكد الدكتور محمد همام أمين عام الحزب بالقاهرة الجديدة، أن هذه المناسبة المجيدة تمثل فرصة للتأكيد على قيم التآخي والمحبة والتسامح التي تميز المجتمع المصري، وتعكس وحدة النسيج الوطني الذي يجمع أبناء الوطن في نسيج واحد لا يتأثر بأي تحديات.

التجدد والانتصار على التحديات

وأضاف أن عيد القيامة يحمل في معانيه رسالة عظيمة حول الأمل والتجدد والانتصار على التحديات وهي القيم نفسها التي نستمد منها العزيمة لبناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها بكل طوائفه.

وأشار الدكتور همام إلى الدور الوطني والتاريخي للكنيسة المصرية تحت قيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، في تعزيز روح الوحدة الوطنية، وتقديم نموذج مشرف في التماسك المجتمعي والتصدي لأي محاولات لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.