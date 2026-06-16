مخالفات قد تُفقد مشروعك الترخيص المؤقت.. قانون المشروعات الصغيرة يحسم الأمر

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحالات التي تجيز للجهاز المختص وقف الترخيص المؤقت للمشروعات، وذلك في إطار ضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للنشاط الاقتصادي، مع منح المشروعات فرصة لتصحيح المخالفات قبل إلغاء الترخيص نهائيًا.

وبحسب المادة (92) يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:

1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

والمادة (75) للجهاز، وفقًا للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.