قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
موجة حر واسعة تجتاح أوروبا هذا الأسبوع.. والحرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بـ13 درجة
مجلس النواب يوافق على تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار السريع ويرفع جلساته إلى 22 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشاركة مصر في قمة السبع تعكس ثقلها الدولي المتصاعد ودورها المحوري في استقرار الإقليم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

قال النائب محمد عبد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع الكبرى تمثل رسالة دولية واضحة على تعاظم مكانتها الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا، وتعكس في الوقت ذاته حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى القوى الكبرى باعتبارها عنصر توازن رئيسي في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح محمد آدم، في تصريح صحفي له اليوم، الثلاثاء، أن دعوة مصر لهذا المحفل الدولي رفيع المستوى تعكس إدراكًا عالميًا للتحولات المهمة التي شهدتها السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي اتسمت بالاتزان والانفتاح والتنوع في بناء العلاقات مع مختلف القوى الدولية، بما عزز من قدرة القاهرة على الحضور الفاعل في الملفات الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدبلوماسية المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن ترسخ حضورها في القضايا الكبرى، سواء المرتبطة بالأمن الإقليمي أو قضايا التنمية المستدامة أو أزمات الغذاء والطاقة والتغيرات المناخية، وهو ما جعل مصر طرفًا فاعلًا في صياغة الرؤى المطروحة على الساحة الدولية ومساهمًا رئيسيًا في النقاشات المتعلقة بالنظام العالمي.

وأشار نائب الصعيد إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السبع تأتي في توقيت بالغ الحساسية، يشهد تصاعدًا في الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يمنح الطرح المصري أهمية خاصة، نظرًا لما يتمتع به من خبرة تراكمية في إدارة الأزمات والدفع نحو حلول متوازنة تعزز الاستقرار.

وشدد النائب محمد عبد الفتاح آدم على أن مصر أصبحت تمثل صوتًا مهمًا للدول النامية داخل المحافل الدولية، وتسعى إلى تعزيز العدالة في النظام الاقتصادي العالمي، وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب، من خلال دعم قضايا التنمية وتمكين الدول الأكثر احتياجًا من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.

مجموعة السبع قمة مجموعة السبع البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

BYD

تقنية جديدة تمنع دهس الحيوانات المختبئة تحت السيارات

سماعات أذن لاسلكية

بسعر مفاجأة .. إليك أفضل سماعات أذن في الأسواق 2026

جولف GTI Edition 50

بـ5 أبواب.. عودة أول سيارة فولكس فاجن جولف GTI

بالصور

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد