برلماني: مشاركة مصر في قمة السبع تعكس ثقلها الدولي المتصاعد ودورها المحوري في استقرار الإقليم

قال النائب محمد عبد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع الكبرى تمثل رسالة دولية واضحة على تعاظم مكانتها الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا، وتعكس في الوقت ذاته حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى القوى الكبرى باعتبارها عنصر توازن رئيسي في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح محمد آدم، في تصريح صحفي له اليوم، الثلاثاء، أن دعوة مصر لهذا المحفل الدولي رفيع المستوى تعكس إدراكًا عالميًا للتحولات المهمة التي شهدتها السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي اتسمت بالاتزان والانفتاح والتنوع في بناء العلاقات مع مختلف القوى الدولية، بما عزز من قدرة القاهرة على الحضور الفاعل في الملفات الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدبلوماسية المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن ترسخ حضورها في القضايا الكبرى، سواء المرتبطة بالأمن الإقليمي أو قضايا التنمية المستدامة أو أزمات الغذاء والطاقة والتغيرات المناخية، وهو ما جعل مصر طرفًا فاعلًا في صياغة الرؤى المطروحة على الساحة الدولية ومساهمًا رئيسيًا في النقاشات المتعلقة بالنظام العالمي.

وأشار نائب الصعيد إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السبع تأتي في توقيت بالغ الحساسية، يشهد تصاعدًا في الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يمنح الطرح المصري أهمية خاصة، نظرًا لما يتمتع به من خبرة تراكمية في إدارة الأزمات والدفع نحو حلول متوازنة تعزز الاستقرار.

وشدد النائب محمد عبد الفتاح آدم على أن مصر أصبحت تمثل صوتًا مهمًا للدول النامية داخل المحافل الدولية، وتسعى إلى تعزيز العدالة في النظام الاقتصادي العالمي، وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب، من خلال دعم قضايا التنمية وتمكين الدول الأكثر احتياجًا من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.