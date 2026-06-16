نموذج للتخطيط والبناء والتضحية.. رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

هنأ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والبركة على مصر وأبنائها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أنه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس يتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات إلى الرئيس السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لا تمثل مجرد مناسبة تاريخية، وإنما تعد منهجًا متكاملًا في التخطيط والإرادة والعمل والبناء، وتجسد أسمى معاني التضحية والفداء ووحدة الصف، وهي القيم التي أسهمت في تأسيس أمة قوية وترسيخ مسيرة حضارية امتدت عبر القرون.

وأوضح أن استلهام دروس الهجرة النبوية يفرض مواصلة العمل الجاد والمخلص من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز التماسك الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.

وجدد المستشار هشام بدوي دعم مجلس النواب الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مواصلة مسيرة التنمية والعطاء، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وصون مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسباته.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، قائلاً: “حفظ الله مصر وقائدها وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير”