الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة الانضباطية بمستشفى ميت سلسيل

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجى للوقوف على الحالة الانضباطية بمستشفى ميت سلسيل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى .

تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى من مختلف إدارات الطب العلاجى (المستشفيات- الرعاية العاجلة - الحميات-الاشعة - بنوك الدم -العلاج الطبيعى- التغذية - الحضانات- الكلي- التمريض )

استهلت أعمال اللجنة بالمرور على أقسام الإستقبال أقسام الاستقبال والطوارئ وعناية الأطفال والعناية العامة ،ومراجعة تذاكر الدخول للمرضي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات علاوة على الحالة الانضباطية بالمستشفي.



كما تفقد فريق الطب العلاجى أقسام الأشعة والباطنة والكلي والحضانة حيث تم تدريب العاملين بهم علي رأس العمل وقت المرور علي الجوانب الفنية وتشغيل الأجهزة واجراءات مكافحة العدوي.

كما قام الفريق بعقد اجتماع مع الجهاز الاشرافي للمستشفي لمناقشة مؤشرات الاداء خلال المرحلة السابقة والعمل علي رفعها ودراسة القوة البشرية والمعوقات التي تواجة العمل واحتياجات المستشفي فى الفترة المقبلة لرفع جودة الخدمة المقدمة وتلافي السلبيات المرصودة خلال المرور.

جدير بالذكر أن مستشفي ميت سلسيل استقبلت فى الآونة الأخيرة جهاز أشعة مقطعية جديد وعدد ٢ ماكينة غسيل كلوي وكذلك تم توفير خدمة غسيل الكلي الطواريء بالعناية