محافظ مطروح يتفقد موقع الـ60 فدانا لإقامة مشروع الإسكان القومي

تفقد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، موقع الـ60 فدانا المخصصة لإقامة مشروع الإسكان القومي "سكن لكل المصريين 7"، وذلك خلف مقر جامعة مطروح بالكيلو 9، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وناصر النجار نائب رئيس المدينة، والإدارات المعنية.



وأوضح محافظ مطروح - بسحب بيان صدر اليوم - أنه جار الإعداد لبدء إنشاء عدة آلاف من الوحدات السكنية على مساحة 60 فدانا بالكيلو 9، خلف جامعة مطروح كأكبر مشروع للإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل على أرض مطروح، بعد التصديق عليها وتم الإعلان للتقديم عليها منتصف أبريل الجارى وفق ضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإعلان السابع لـ "سكن لكل المصريين"، وبما يوفر آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة لأبناء مطروح بشروط ميسرة وبدعم من الدولة وبشكل حضاري، وبما يمنع أى عشوائيات ويسهم في وقف التعدي على أراضى الدولة، مع وضع المقايسات اللازمة لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى واتصالات وغاز وغيرها؛ بما يستوعب الكثافة السكانية والمنطقة التجارية المستهدفة.