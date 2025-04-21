الشباب والرياضة بالإسكندرية تختتم "سفراء ضد الفساد" بعروض إبداعية وتكريم للمتميزين

أسدلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية الستار على فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد"، الذي أقيم تحت رعاية وحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وشهد البرنامج، الذي استمر على مدار ثلاثة أشهر، سلسلة من المقابلات مع طلائع وشباب المحافظة، حيث قامت الدكتورة صفاء بانتقاء نخبة واعدة قوامها 30 طليعًا وطليعة.



وخاض "السفراء الصغار" ورش عمل مكثفة تناولت بعمق أنواع الفساد وكيفية مواجهته وتوعية الآخرين، في الوقت الذي لم يقتصر فيه دور هؤلاء الطلائع على تلقي المعرفة فحسب، بل امتد ليشمل نقل هذه الرسالة المهمة إلى أقرانهم في مراكز الشباب والأندية والمدارس، مستخدمين في ذلك شتى الصور والأشكال التوضيحية لآفة الفساد.



وفى غضون ذلك، قامت الدكتورة صفاء الشريف بتكريم الطلائع المتميزين من خلال توزيع شهادات التقدير في نهاية الحفل، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في البرنامج.



وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة "إن هذا البرنامج النوعي يهدف في المقام الأول إلى تمكين وتوعية النشء في مراكز الشباب بأهمية التصدي للفساد المجتمعي، ونشر الوعي بين هذه الفئة العمرية الحيوية، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة التي تستهدف الوطن".